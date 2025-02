Taranto, nuova denuncia contro ex Ilva: raccolta firme il 25 febbraio

L’Associazione Giorgioforever aderisce alla raccolta firme prevista per il 25 febbraio presso il Tribunale di Taranto, con l’obiettivo di presentare una nuova denuncia contro l’ex Ilva. L’iniziativa, rivolta contro ArcelorMittal e Acciaierie d’Italia, chiede giustizia per le vittime dell’inquinamento industriale e invita associazioni, studenti e cittadini a sostenere l’azione legale.

“La nostra città continua a pagare un prezzo altissimo a causa del ricatto occupazionale”, denuncia Angelo Di Ponzio, ricordando il caso del figlio Giorgio, scomparso nel 2019, e quello di tanti altri bambini, giovani uomini e donne vittime dell’inquinamento. L’esposizione a diossina e ad altri agenti tossici avvelena l’aria e il cibo, un’emergenza di cui si parla sempre meno ma che continua a minacciare la salute pubblica.

L’appello è rivolto anche al governo nazionale: “Quale futuro ambientale si sta delineando per Taranto e per le prossime generazioni? Cosa si sta facendo per garantire il diritto alla vita?”. L’associazione chiede risposte concrete e ribadisce la necessità di trasformare il dolore per le vittime in una battaglia per la tutela della salute e della dignità della comunità tarantina.

