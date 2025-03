Taranto, notte di incidenti stradali: due in pochi minuti

Due incidenti stradali si sono verificati nella serata di sabato 1° marzo a Taranto, a distanza di meno di un’ora l’uno dall’altro, causando disagi alla circolazione e un ferito.

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 21:30 in viale Jonio, nei pressi della base navale. Una BMW si è ribaltata autonomamente, fortunatamente senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità. L’incidente ha causato temporanei rallentamenti al traffico.

Poco dopo, intorno alle 22:15, un altro incidente si è verificato in viale Unità d’Italia. Anche in questo caso, un’altra BMW è uscita di strada, finendo contro il guardrail, probabilmente a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia. Nell’impatto, un uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che dopo averlo medicato lo hanno trasportato all’ospedale SS. Annunziata per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e ripristinato la sicurezza stradale.

(foto e video: Francesco Manfuso)

Il video dell’incidente di Viale Jonio (video Francesco Manfuso)

In basso le foto dell’incidente di Viale Unità d’Italia (foto: Francesco Manfuso)

