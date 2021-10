Taranto | Notte di fuoco in centro, incendio in uno stabile, un ferito

Notte movimentata e di paura a Taranto a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di uno stabile in Via Temenide, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Principe Amedeo, in pieno centro cittadino nel rione Borgo. I Vigili del fuoco hanno messo in salvo alcune persone che si trovavano all’interno, il bilancio è di un ferito. Le fiamme sarebbero partite da uno scantinato, ma non è ancora nota l’origine del rogo. Ingenti i danni provocati dalle fiamme, l’allarme è scattato intorno a mezzanotte, i vigili del fuoco di Taranto sono intervenuti sul posto con diversi uomini e mezzi, utilizzata una scala meccanica per trarre in salvo le persone che si trovavano ai piani più alti dell’edificio, che in breve tempo è stato invaso dal fumo. E’ stato inoltre necessario anche l’intervento della Polizia di Stato e di un’ambulanza del 118. Si indaga per accettare la matrice dell’incendio.

Foto F. Manfuso