Taranto, non solo Casiello: assalto a Matteo Di Piazza

Entra nel vivo il calciomercato del Taranto. Il club rossoblu sta provando a convincere anche Rocco Casiello e Matteo Di Piazza. Sia Casiello, esterno di sinistra, ex Matera tra le altre, che Di Piazza, sono diventati da poco calciatori dell’Albalonga. Quindi, per intraprendere una nuova avventura, dovrebbero risolvere prima il contratto col club laziale. Il Taranto ci sta provando con forza, su indicazione del suo tecnico Ciro Danucci.

