Taranto, non fu violenza sessuale: 43enne assolto

Si è concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena il processo per violenza sessuale nei confronti di un 43enne tarantino, agli arresti domiciliari dall’ottobre del 2024 dopo la denuncia di una ragazza 17enne.

I fatti risalirebbero al periodo a cavallo tra l’aprile 2023 e l’inizio del 2024, quando i due frequentavano la stessa classe della scuola serale. Lì, secondo quanto rilevato dagli inquirenti, sarebbero iniziate le attenzioni riservate dall’uomo alla ragazza, intromettendosi nella “vita privata della minore” facendo leva sulla sua “condizione di fragilità” dovuta ad una situazione familiare complessa. La ragazza avrebbe inoltre denunciato le insistenze e le minacce con cui l’uomo avrebbe tentato di indurla ad intrattenere rapporti sessuali.

Stando a quanto denunciato dalla 17enne, l’uomo avrebbe continuato a chiamarla dicendole di mantenere il segreto, cagionandole “un perdurante e grave stato di ansia”. Pertanto, la ragazza avrebbe deciso di raccontare tutto agli inquirenti, innescando le indagini alla base della misura cautelare.

Proprio su tali motivi si sarebbe fondata la richiesta della pubblica accusa di condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione durante il processo, tenutosi col rito abbreviato, per stalking e violenza sessuale. Quest’ultima accusa, però, è stata respinta dal GUP Pompeo Carriere, assolvendo l’imputato “perché il fatto non sussiste”. Il difensore dell’uomo, l’avvocato Pasquale Blasi, avrebbe dimostrato la consensualità del rapporto grazie ai messaggi del 43enne con la ragazza, dai quali sarebbe emersa una vera e propria relazione sentimentale. Condannando comunque l’uomo a 8 mesi per stalking con pena sospesa, il Giudice ne ha disposto l’immediata liberazione.

