Taranto, nomine dopo Ferragosto per le partecipate

TARANTO – A Taranto restano ancora da assegnare le presidenze di due aziende partecipate, Kyma Ambiente e Kyma Servizi. La questione dovrebbe risolversi nella settimana dopo Ferragosto.
