Taranto, nominato il CdA di Kyma Ambiente

L’assemblea di Kyma Ambiente, presieduta dal Sindaco, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Alla guida dell’azienda è stato designato Alfredo Spalluto, in qualità di presidente. Lo affiancheranno Mauro De Molfetta, vicepresidente, e Lorena Spinali, consigliere.
Nel confermare la piena fiducia al presidente Spalluto e all’intero Consiglio di Amministrazione, il sindaco Piero Bitetti ha rimarcato la grande sfida che attende la nuova governance, chiamata a rilanciare l’azienda di igiene urbana attraverso un deciso miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi: dal potenziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, alla cura e alla pulizia del territorio, fino al rafforzamento delle azioni di tutela ambientale.
”L’obiettivo è garantire un servizio efficiente, anche grazie all’impegno e ai comportamenti virtuosi dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco.
