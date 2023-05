Taranto: Niccolò Fabi inaugura parco giochi nel rione Tamburi

Il cantante Niccolò Fabì ha inaugurato a Taranto, nella mattinata di martedì 9 maggio, un parco giochi per bambini al rione Tamburi, a poche centinaia di metri dallo stabilimento ex Ilva.

Dopo 6 anni si realizza il progetto “I sorrisi di Tamburi”, che nacque dalla sinergia tra l’associazione “Parole di Lulù” dello stesso Fabi e Shirin Amini (per ricordare la figlia Olivia morta a 2 anni, nel 2010. per una meningite fulminante), la Fondazione Pizzarotti e il Comune di Taranto.

Il progetto è stato poi selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito del Programma Formula, in collaborazione con Fondazione Cesvi, e finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da ottobre a dicembre 2022 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi sono stati raccolti oltre 145mila euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il parco è situato nell’area verde di proprietà comunale annessa al plesso “Gabelli”. Potrà accogliere in sicurezza, gli alunni nelle ore ricreative, ma anche i bimbi del quartiere con le loro famiglie fuori dall’orario scolastico.

Il parco giochi è interamente pensato con materiali certificati, ecocompatibili e sostenibili. All’interno, in collaborazione con l’iniziativa Nati per Leggere, il progetto intende inoltre realizzare una biblioteca con libri dedicati ai bambini nella fascia d’età dai 5 mesi ai 6 anni.

All’inaugurazione hanno partecipato anche rappresentanti di Intesa Sanpaolo, Fondazione Pizzarotti e Fondazione Cesvi.

