Taranto: Neonato abbandonato, sindaco Melucci ‘Città al suo fianco’

“È partita la gara di solidarietà e la corsa a coccolare il neonato ritrovato stamattina in via Pisanelli. Lui sta bene e la città lo sta già riempiendo di cure e d’amore. Grazie a chi ha chiamato subito i soccorsi, grazie ai nostri medici, grazie alla Taranto che cura, protegge e non si tira indietro quando serve tendere la mano”. Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci in merito al ritrovamento questa mattina di un neonato abbandonato accanto ai cassonetti ingegnerizzati della raccolta differenziata in via Pisanelli. Il bimbo è stato chiamato simbolicamente Lorenzo dal personale dell’Utin dell’ospedale Santissima Annunziata. Alcune coppie si sarebbero presentate in ospedale per chiedere notizie sulle procedure di una eventuale adozione. “Al piccolo, la cui vita – conclude il primo cittadino – è cominciata in salita, l’augurio di continuare a ricevere tutto l’amore che c’è. Taranto e l’amministrazione resteranno al suo fianco”. Il Comune ha attivato un iban sul quale sarà possibile effettuare donazioni (IT 98 X 05385 41330 T20991870311): Causale: “Donazione per il piccolo Lorenzo”.

