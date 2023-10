“Taranto nel cuore”, tutto pronto per la mezza maratona

TARANTO – Conto alla rovescia per la XII edizione di “Taranto nel cuore – Half Marathon del Mediterraneo”, in programma domenica 22 ottobre. La competizione è organizzata dall’Asd Taranto Sportiva, affiliata Fidal (Federazione italiana di atletica leggera). La mezza maratona aperta agli agonisti, si disputerà su un percorso omologato di 21,097 km ed è valevole per il Campionato regionale di corsa su strada CorriPuglia 2023.

La partenza è fissata alle ore 9 in Piazza Kennedy, nella stessa piazza gli atleti taglieranno il traguardo dopo aver percorso la città vecchia, il Ponte Girevole, l’area pedonale di via D’Aquino e via Di Palma e dopo il transito all’interno dell’Arsenale della Marina Militare (circuito che sarà ripetuto due volte).

Taranto nel cuore ha anche una valenza sociale. Attraverso l’associazione Genitori Tarantini, una parte dei ricavati sarà donata al Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica del SS. Annunziata di Taranto. Partner istituzionali di Taranto nel cuore sono: Comune di Taranto, Regione Puglia, Marina Militare, Fondazione Taranto 25, Protezione Civile Taranto, Comitato provinciale Coni, Sport e Salute Puglia, Fidal Puglia (Federazione italiana di atletica leggera).

