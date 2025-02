Taranto: nasconde droga nella cassetta della posta, 55enne arrestato

TARANTO – Un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che da tempo monitoravano i movimenti del sospettato. L’uomo, secondo gli investigatori, avrebbe ripreso l’attività di spaccio, operando sia dal proprio domicilio che nei pressi di un circolo privato situato nelle vicinanze.

Durante un’osservazione, gli agenti lo hanno notato avvicinarsi più volte alla cassetta postale del suo stabile. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 450 euro in contanti e di un cellulare, il cui esame avrebbe fornito elementi a sostegno dell’ipotesi investigativa.

Nel corso della perquisizione, il comportamento dell’uomo è cambiato repentinamente quando gli agenti hanno esteso il controllo alla sua abitazione. Il nervosismo è aumentato ulteriormente quando uno dei poliziotti ha ispezionato la cassetta postale, rinvenendo sotto alcuni fogli un involucro trasparente contenente 16 dosi di cocaina, per un totale di circa 10 grammi.

La perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di due piccoli pezzi di hashish in un bicchiere della cucina e di oltre 1.600 euro in contanti, nascosti in un borsello, somma che gli inquirenti ritengono possa essere provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

