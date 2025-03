Taranto, nasce la Fondazione per lo Sviluppo Sportivo in vista dei Giochi del Mediterraneo

I Giochi del Mediterraneo 2026 rappresentano un’opportunità di rilancio per lo sport locale e per l’intero territorio di Taranto e provincia. L’evento avrà un impatto rilevante non solo a livello infrastrutturale, ma anche per la visibilità e la reputazione della città.

Tuttavia, il settore sportivo locale sta affrontando numerose difficoltà, con società che faticano a sostenere le proprie attività e atleti che vedono limitate le loro opportunità di crescita. Per far fronte a questa situazione, è in fase di costituzione una Fondazione per lo Sviluppo Sportivo, un’iniziativa senza scopo di lucro volta alla creazione e gestione di nuove società sportive in diverse discipline, dal calcio al basket.

La presentazione ufficiale della Fondazione si terrà il 24 marzo 2025 alle ore 11.00, presso la Cittadella delle Imprese di Taranto, con il supporto della Camera di Commercio Brindisi-Taranto. Il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese ha invitato istituzioni e stakeholder a partecipare, sottolineando che “il successo di questa iniziativa dipenderà dal coinvolgimento e dal sostegno di tutti gli attori del territorio”.

L’evento si propone come un momento chiave per discutere le linee guida della Fondazione e il ruolo che essa avrà nel contesto dei Giochi del Mediterraneo 2026, con l’obiettivo di dare nuovo slancio allo sport locale e garantire un’eredità duratura per il movimento sportivo della regione.

