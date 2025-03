Taranto, nasce Confapi Salute: Giovanni Magrì presidente

TARANTO – È stata ufficialmente costituita “Confapi Salute, Università e Ricerca”, nuova sezione dell’associazione datoriale Confapi Taranto. L’annuncio è arrivato al termine dell’assemblea delle aziende associate, alla presenza del vicepresidente nazionale Aldo Allegretti. Alla guida della sezione è stato eletto Giovanni Magrì (Laboratori privati accreditati), affiancato da Mimmo Macrì (Fornitori ospedalieri) in qualità di vicepresidente vicario.

Un obiettivo condiviso con Confapi nazionale

“Sin dall’insediamento della nuova governance, avevamo posto tra le priorità la nascita di questa sezione, in accordo con Confapi nazionale”, ha dichiarato il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco. “Confapi Salute opererà in sinergia con il nostro Centro Studi e con il Dipartimento Affari Istituzionali, per contribuire a migliorare l’efficienza del sistema sanitario locale”.

L’impegno per il territorio

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il neo presidente Magrì – è garantire servizi sanitari di qualità diffusi sul territorio. Oggi, purtroppo, i dati dicono che il servizio all’utenza è peggiorato. I privati hanno sostenuto il pubblico, anche durante il Covid, ma ora è necessario un confronto diretto con Regione e Governo”.

Tutela della salute e dell’accesso ai servizi

“Questa non è solo una battaglia di categoria – ha sottolineato Magrì – ma una difesa del diritto alla salute, soprattutto per i cittadini più fragili. Confapi Salute si pone come interlocutore per costruire un sistema sanitario territoriale più equo e accessibile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author