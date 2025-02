Taranto, Murgia: “Potevamo fare meglio ma contento per i progressi”

Calvario senza fine per il Taranto. La squadra rossoblu, composta da giocatori provenienti dalle formazioni Primavera e Allievi, soccombe per 6-0 contro il Sorrento, in un match sospeso per alcuni minuti per sospeso per alcuni minuti per il lancio di fumogeni provenienti dalla tribuna: “Qualcuno si è spaventato ma tutto è rientrato nella norma, anche se di normale c’era poco”, ha sentenziato il tecnico degli ionici, Pino Murgia. L’allenatore ha poi aggiunto: “Anche oggi hanno giocato sei 2008, ragazzi che disputavano il campionato Allievi fino a qualche settimana fa. Potevamo evitare i primi gol facendo qualcosa in più ma ho visto dei progressi. Dopo il primo gol viene a mancare la fiducia ma sono contento dei progressi dei ragazzi. Dobbiamo continuare a lavorare sulla loro crescita. Il gol di Esposito? Complimenti al Sorrento per il risultato, far entrare gli Juniores sul 5-0 dovrebbe essere scontato contro un Taranto imbottito da Allievi”.