Taranto, Murgia: “Mi impegnerò fino all’ultimo giorno”

Undicesimo k.o. consecutivo per il Taranto. Con una squadra composta da ragazzi provenienti dall’Under 17 e della Primavera, gli ionici subiscono sei reti in quel di Francavilla Fontana contro la Casertana. Una sfida commentata così da Pino Murgia, tecnico degli ionici: “Per rispetto del club e della città, ho il dovere di impegnarmi fino all’ultimo giorno in cui sarò qui. Ho un obiettivo importante, ovvero far crescere questo gruppo di giovani. Per i ragazzi è un’opportunità importante perché dal campionato Allievi o Primavera si ritrovano ad affrontare partite così. Per loro deve essere uno stimolo per crescere sotto tutti i punti di vista”.

