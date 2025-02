Taranto, Murgia: “I ragazzi mi hanno commosso”

Ennesima sconfitta per il Taranto. I rossoblu soccombono per tre reti a zero nella cornice della Nuovarredo Arena. Un risultato commentato così da Pino Murgia, tecnico degli ionici, ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo disputato una grande prestazione, devo fare solo i complimenti ai ragazzi che mi hanno commosso. Peccato per qualche gol su palla inattiva ma i centimetri hanno fatto la differenza. Avevo già visto segnali positivi la scorsa settimana ma oggi abbiamo avuto la prova del lavoro. Il futuro? Non sono problemi di cui posso parlare io. Cerco di tenere alta la concentrazione dei ragazzi, le persone preposte faranno il massimo per portare avanti il campionato”.

