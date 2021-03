Una donna è stata travolta da un bus in

Piazza Ebalia nel centro di Taranto. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi intorno alle 17. Pare che la vittima si fosse recata nella vicina facoltà di medicina per fare il vaccino, quando sono giunti i soccorsi, non c’era più nulla da fare. Sul posto la Polizia Locale di Taranto.