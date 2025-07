Taranto, movida sotto controllo: droga, arresti e sanzioni dei Carabinieri

TARANTO – Controlli serrati da parte dei Carabinieri nel fine settimana nelle principali località della movida tarantina — Castellaneta Marina, Massafra e Palagiano — con un bilancio significativo: sequestri di droga, un arresto per maltrattamenti in famiglia, denunce e sanzioni per guida in stato di ebbrezza e possesso di sostanze stupefacenti.

A Castellaneta Marina, durante un servizio mirato nelle zone più frequentate da giovani e turisti, è stato fermato un ragazzo in possesso di diverse dosi di ketamina ed ecstasy, pronte per essere vendute. Altri quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso di piccole quantità di hashish e cocaina.

Nel corso della notte tra sabato e domenica, a Massafra e Palagiano, i militari hanno eseguito un ordine di arresto nei confronti di un uomo condannato a oltre un anno di detenzione domiciliare per reati legati a maltrattamenti in famiglia, minacce e tentato furto.

Durante i controlli alla circolazione stradale, un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre un giovane trovato con nove grammi di cocaina già suddivisi in dosi è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Altri cinque ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di hashish, cocaina e marijuana.

Complessivamente sono state controllate oltre cento persone e decine di veicoli. Le violazioni al Codice della Strada hanno portato a nove sanzioni, al sequestro di due auto prive di assicurazione e al fermo di due motoveicoli per guida senza casco.

L’operazione fa parte di un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai comportamenti pericolosi e illegali legati alla movida, per assicurare la sicurezza di residenti e turisti durante l’estate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author