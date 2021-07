Taranto | Moto contro il muro, perde la vita un uomo

Incidente stradale mortale.

Ancora una vittima della strada nel tarantino. È accaduto intorno alle 14.30 di oggi quando un 33enne originario di Erchie nel brindisino, è finito a bordo della propria moto contro il muro che costeggia via San Donato, strada interna che porta da Taranto alla zona di Talsano. La dinamica non è ancora chiara, ma il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, senza scontrarsi, parrebbe, con altri mezzi. Non si registrano altri coinvolti. Il rapido intervento dei sanitari del 118 si è purtroppo rivelato vano, ha perso la vita poco dopo l’impatto. Per rilievi e indagini sul posto la Polizia Locale di Taranto.