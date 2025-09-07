Taranto, mostra in ricordo dell’Amm. Straulino alle Lega Navale

TARANTO – È stata inaugurata presso la lega navale di Taranto la mostra dedicata all’ammiraglio Agostino Straulino, figura storica della vela e della marineria italiana. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Continue Reading Previous Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente potrebbe interessarti anche Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente 5 Settembre 2025 Claudia Turba Furti nel brindisino, arrestata una banda del casertano 3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello Ex Ilva, Urso: Genova dice sì al forno elettrico. Taranto si muova 2 Settembre 2025 Francesco Manigrasso Bari, uomo aggredito in centro: ricoverato al Policlinico 2 Settembre 2025 Dante Sebastio Otranto – dal 3 settembre la 17^ edizione del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo 2 Settembre 2025 Claudia Turba Taranto, Verdi-Avs: “L’Europa ha detto no ad Aia ex Ilva” 1 Settembre 2025 Leo Spalluto
