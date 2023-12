Taranto-Monopoli 1-0, Antonini tinge il derby di rossoblu

⏱️ 90’+6’ Finisce qui: una rete di Matias Antonini decide in favore del Taranto il derby dello Iacovone.

⬜️🟩 90’+2’ Destro di Hamlili dal limite, Ferrara provvidenziale.

⏱️ 90‘ Sono 6 i minuti di recupero.

🟥🟦 80’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimi due cambi anche per il Taranto: finisce la partita di Cianci e Romano, comincia quella di Fabbro e Fiorani.

⬜️🟩 78’ SOSTITUZIONE 🔄 Quinto e ultimo cambio per il Monopoli: Santaniello in campo, esce Spalluto.

🟥🟦 75’ Girata dal limite di Ferrara, palla che accarezza la traversa.

⬜️🟩 75’ Ammonito 🟨 Mirco De Santis per gioco falloso.

⬜️🟩 71’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Monopoli, Iaccarino rileva Vassallo.

⬜️🟩 70’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Monopoli, De Paoli e De Santis per Ferrini e Cristallo.

🟥🟦 70’ Ammonito 🟨 Mastromonaco per gioco falloso.

🟥🟦 68‘ SOSTITUZIONE 🔄 Cambio forzato anche per Capuano: fuori per infortunio l’ex De Santis, al suo posto Enrici.

🟥🟦 61’ Solita progressione di Kanoute sulla corsia di destra, l’attaccante rossoblu entra in area, ma la sua conclusione si spegne sull’esterni della rete difesa da Perina.

🟥🟦 55’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio per il Taranto: Mastromonaco e Zonta prendono il posto di Panico e Bifulco.

⬜️🟩 50’ Destro potente di Hamlili, palla che sfiora il palo alla destra di Vannucchi.

🟥🟦 46’ Un rimpallo al limite favorisce Bifulco, ma il numero 14 rossoblu non riesce a raggiungere per primo il pallone, finito tra le braccia di Perina.

⏱️ 46’ Si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+2’ Si chiude il primo tempo, Taranto negli spogliatoi meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Antonini.

⏱️ 45’ Concessi 2 minuti di recupero.

🟥🟦 41’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Antonini! Su punizione di Panico, il difensore brasiliano svetta più in alto di tutti e batte Perina. Quarto gol in campionato per Antonini.

🟥🟦 37’ Cianci resiste alla marcatura di Fazio, si gira in area ma non centra la porta.

🟥🟦 34’ Ammonito 🟨 Luciani per gioco falloso.

🟥🟦 28’ Ammonito 🟨 Cargnelutti per gioco falloso.

⬜️🟩 23’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambio forzato per gli ospiti: fuori l’infortunato Fornasier, dentro Cargnelutti.

⬜️🟩 16’ Ammonito 🟨 Fornasier per gioco falloso.

🟥🟦 15’ Sugli sviluppi di una punizione, Antonini prova a sorprendere Perina con un pallonetto, ma è impreciso.

🟥🟦 13’ Destro dal limite di Romano, non inquadra la porta.

🟥🟦 2’ Sinistro di Panico, sull’esterno della rete.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-⬜️🟩 MONOPOLI 1-0

⚽️ RETI: 41’ Antonini (T)

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Antonini, De Santis (68’ Enrici); Panico (55’ Mastromonaco), Romano (80’ Fiorani), Calvano, Ferrara; Kanoute, Cianci (80’ Fabbro), Bifulco (55’ Zonta). Panchina: Loliva, Costantino, Samele, Kondaj, Papaserio, Capone, Orlando. All. Capuano.

⬜️🟩 MONOPOLI 4231: Perina; Cristallo (70’ De Santis), Fazio, Fornasier (23’ Cargnelutti), Ferrini (70’ De Paoli); Vassallo (71’ Iaccarino), Hamlili; Borello, Starita, D’Agostino; Spalluto (78‘ Santaniello). Panchina: Alloj, Botis, Sorgente, Di Benedetto, Viteritti, Piarulli, Simone, Mazzotta. All. Tomei.

🟡 ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera. Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Daniel Caldirola di Milano. Quarto ufficiale: Cristiano Ursini di Pescara.

🟨 AMMONITI: Fornasier, Cargnelutti, De Santis (M); Luciani, Mastromonaco (T).

📌 NOTE: recuperi 2’/6’. Angoli 1-4

