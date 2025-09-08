Taranto, momenti di paura: vigili del fuoco evitano la tragedia

TARANTO: Ha minacciato di lanciarsi dal balcone del suo appartamento un ragazzo di 25 anni a Taranto, ma l’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la tragedia. Prima avrebbe allontanato i genitori da casa, forse con l’intenzione di compiere un gesto estremo.

I Vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione e a calmare il giovane, permettendo così ai medici del 118 di prestargli le prime cure e l’assistenza necessaria. Nel frattempo era stato predisposto anche il cuscino di salvataggio sotto il balcone.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante della Polizia.

Immagini di Francesco Manfuso.

