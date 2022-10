Taranto, moglie e marito ritrovati morti

E giallo a Taranto per il ritrovamento di marito e moglie ritrovati cadavere in due punti diversi della città intorno alle 17:00. La donna è morta in viale Virgilio, l’uomo è stato ritrovato senza vita in via Gobboini a San Vito in una villa. In entrambi i posti sono subito Giunti gli agenti della polizia e della scientifica. Ancora incerta la dinamica dell’episodio. Potrebbe anche trattarsi di un omicidio suicidio ma per il momento è soltanto una ipotesi.