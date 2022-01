TARANTO – Avrebbe modificato pistole giocattolo in vere e proprie armi, un tarantino di 30 anni è stato arrestato dalla Polizia, l’operazione è stata portata a termine dai “Falchi” della Squadra Mobile.

I poliziotti, al termine di un’accurata indagine, hanno perquisito l’appartamento dell’uomo, recuperando in una stanza adibita a laboratorio meccanico, poggiata su un tavolo, una pistola di colore nero, modello 315 auto, a salve modificata nella canna in cal. 6,35, completa di due caricatori uno dei quali recante cinque colpi inesplosi marca L.G dello stesso calibro e ben nascosta all’interno di un apparecchio elettrico per la riparazione di schermi smartphone un’arma corta a funzionamento semiautomatico, di colore nero con i lati in legno, marca BRUNI modello 92, modificata a calibro 7,65, completa di un caricatore di colore nero e di 4 colpi calibro 7,65, marca LG modificate nell’ogiva rendendola espansiva, oltre a due arnesi adatti a punzonare le matricole delle armi, il 30enne è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento.