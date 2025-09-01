Taranto, mobilitazione Cgil per Gaza: arriva anche il sostegno del Comune

TARANTO: Il comune di Taranto esprime il sostegno al presidio promosso dalla CGIL Taranto, che si terrà sabato prossimo 6 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 davanti alla Prefettura, in sostegno del popolo palestinese e della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.
«Riteniamo doveroso ribadire con forza la nostra vicinanza a chi, con impegno e coraggio, lavora per la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani. La nostra presenza sarà convinta e partecipe, come maggioranza e come amministrazione, nella consapevolezza che la solidarietà internazionale non è un gesto simbolico ma un atto concreto di responsabilità politica e civile. Invitiamo cittadine e cittadini a partecipare e a unirsi a questa importante manifestazione di pace e di umanità».
potrebbe interessarti anche
Taranto, scontro auto-moto in pieno centro. Due in ospedale
Luci sul mare: la Costa Fascinosa incanta Taranto nell’ultima sera d’agosto
Taranto, supporto in sala travaglio : precisazioni dell’Ordine delle Ostetriche
Mottola, Leccese invita a fare in fretta sulle Regionali
Caso Pilato-Tarantino, l’equivoco e l’amarezza di Cesare Butini
Taranto, appello delle future mamme: “In sala travaglio non da sole”