Taranto, mistero sull’uomo ferito trovato in strada: si indaga sulle cause

TARANTO – Misterioso episodio nella notte a Taranto, dove un uomo di circa 60 anni è stato trovato a terra in Via Messapia, all’incrocio con Via Temenide, nel centro cittadino, come si vede nella foto in evidenza. L’uomo, che presentava diverse ferite, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale SS Annunziata. L’episodio, si è verificato poco dopo la mezzanotte, gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di una rissa. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della polizia per avviare gli accertamenti. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere rimasto coinvolto in una violenta rissa, ma saranno le indagini a chiarire la dinamica dell’accaduto.

foto Francesco Manfuso

