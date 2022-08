TARANTO – Un episodio dai contorni ancora da definire si è verificato nelle scorse ore a Taranto. Alla centrale operativa dei Carabinieri è giunta una telefonata con la quale venivano segnalati spari contro una moto parcheggiata in Piazza Masaccio al rione Tamburi. I Carabinieri giunti sul posto hanno perlustrato la zona trovando solo un bossolo calibro 9 corto, ma della presunta sparatoria nessuna traccia. Il sopralluogo dei militari non ha dato altri risultati, gli investigatori hanno ascoltato numerose persone residenti nella zona, ma nessuno avrebbe udito gli spari, il bossolo trovato potrebbe essere stato esploso anche in un’altra circostanza. Le indagini intanto proseguono, infatti sono al vaglio dei Carabinieri i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona allo scopo di fare chiarezza su quanto realmente accaduto.