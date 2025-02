Taranto, misteriose interferenze al quartiere Tamburi

TARANTO – Il Partito Liberale Italiano (PLI) di Taranto esprime forte preoccupazione per le numerose segnalazioni dei cittadini del quartiere Tamburi, in particolare di via Verdi, riguardo a malfunzionamenti di dispositivi elettronici come telecomandi per auto e altri apparecchi a radiofrequenza.

Il fenomeno, che sta generando ansia tra la popolazione, fa temere la presenza di interferenze elettromagnetiche di origine sconosciuta. Il PLI considera inaccettabile l’inerzia delle istituzioni e ha sollecitato un intervento urgente delle autorità competenti per effettuare rilevazioni tecniche e verificare eventuali anomalie.

“La salute pubblica e l’ambiente vanno tutelati con la massima urgenza. Il quartiere Tamburi non può continuare a essere trattato come una zona di sacrificio”, dichiara Mirko Maiorino, consigliere comunale di Taranto. Il PLI assicura che continuerà a fare pressione affinché si trovino risposte concrete e tempestive.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author