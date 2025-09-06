Taranto, ministro Urso accoglie invito Bitetti. “Presto a Taranto”

TARANTO – Subito dopo le manifestazioni di interesse per l’acquisto della ex Ilva il ministro delle imprese Urso sarà a Taranto per incontrare sindaco e associazioni e confrontarsi sul futuro dell’azienda. Accolto l’invito di Bitetti. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: Ministro urso Continue Reading Previous Taranto: la città contro il genocidio a Gaza e a sostegno della Global Sumud FlotillaNext Taranto, Bitetti ringrazia Urso. Resta il no al rigassificatore potrebbe interessarti anche Taranto, Bitetti ringrazia Urso. Resta il no al rigassificatore 6 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto: la città contro il genocidio a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla 6 Settembre 2025 Marzia Baldari Passeggiate in rosa: annunciate le prossime tappe 6 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro Tamponamento nella notte a Taranto: cinque feriti 6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio Mottola: paura sull’autostrada, camion si ribalta 5 Settembre 2025 Claudia Turba Centro Nautico di Taranto: aggiudicati i lavori con un ribasso del 33% 5 Settembre 2025 Giovanni Sebastio
