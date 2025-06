Taranto, minaccia ex compagna e figli: 54enne arrestato

Un uomo di 54 anni, residente a Taranto e con precedenti penali, è stato arrestato dagli agenti della Polizia con l’accusa di atti persecutori e minacce gravi nei confronti della sua ex compagna.

L’intervento della Squadra Volante è avvenuto in via Capecelatro, dove l’uomo è stato sorpreso sulle scale di un condominio in evidente stato di agitazione. A dare l’allarme è stata la stessa vittima, che ha contattato il numero unico di emergenza 112 temendo per la propria incolumità.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 54enne, recentemente tornato in libertà dopo un periodo di detenzione, non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione, durata circa dieci anni. Nonostante la rottura, avrebbe cercato ripetutamente di ricontattare l’ex compagna, anche con modalità aggressive e minacciose.

L’episodio culminante sarebbe avvenuto con l’irruzione nell’abitazione della donna, durante la quale avrebbe pronunciato minacce di morte rivolte non solo all’ex compagna, ma anche ai tre figli della donna. Avrebbe inoltre tentato di aggredirla fisicamente, ma è stato fermato dalla madre della vittima, presente in casa in quel momento.

Dopo aver riportato la situazione alla calma, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato successivamente condotto in carcere. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi di violenza o intimidazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author