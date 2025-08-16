16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, mezzo chilo di hashish in casa: arrestato 23enne

Giovanni Sebastio 16 Agosto 2025
centered image

I carabinieri di Taranto hanno condotto, nel fine settimana, un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di circa 550 grammi di hashish e all’arresto di un uomo residente nella borgata di Talsano.

L’attività, frutto di indagini e perquisizioni personali e domiciliari, ha permesso di trovare diversi panetti di droga da circa 100 grammi ciascuno. La sostanza è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per gli accertamenti di rito.

L’uomo, 23enne, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio condotte quotidianamente dai militari, finalizzate a tutelare la salute pubblica e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Massafra, passeggero senza biglietto aggredisce autista di autobus

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto–San Giorgio, auto esce di strada e si ribalta all’alba: due feriti

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Ex Ilva, Europa Verde/AVS: “Il fallimento del Governo Meloni è evidente”

16 Agosto 2025 Redazione

Ex Ilva, autotrasporto chiede tutele e piani concreti per l’indotto

16 Agosto 2025 Redazione

Vicoli Corti compie 20 anni: dal 19 al 24 agosto lo storico festival a Massafra

15 Agosto 2025 Redazione

CISL FP Taranto: “Da Regione 1,86 milioni per servizi sociali cittadini”

15 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Tentato omicidio Andria

Andria, fermato presunto autore di tentato omicidio

16 Agosto 2025 Andrea Catino

Futsal A/F, il Bitonto riparte tra conferme e nuovi volti in rosa

16 Agosto 2025 Redazione

Massafra, passeggero senza biglietto aggredisce autista di autobus

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto, mezzo chilo di hashish in casa: arrestato 23enne

16 Agosto 2025 Giovanni Sebastio