Taranto, mezzo chilo di hashish in casa: arrestato 23enne

I carabinieri di Taranto hanno condotto, nel fine settimana, un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di circa 550 grammi di hashish e all’arresto di un uomo residente nella borgata di Talsano.
L’attività, frutto di indagini e perquisizioni personali e domiciliari, ha permesso di trovare diversi panetti di droga da circa 100 grammi ciascuno. La sostanza è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per gli accertamenti di rito.
L’uomo, 23enne, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio condotte quotidianamente dai militari, finalizzate a tutelare la salute pubblica e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
