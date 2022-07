Il calciomercato riserva sempre sorprese. Sfumato Sipos, ormai a un passo dalla Fidelis Andria, c’è una nuova idea per l’attacco. Si tratta del poderoso centravanti Michele Vano (1991) di proprietà del Perugia, ma nell’ultima stagione impegnato prevalentemente con la maglia delle Pistoiese (serie C) con la quale ha realizzato 11 reti in 35 gare. Vano ha un ingaggio corposo, a tre, ed è seguito da diversi club di Serie C. Nel corso di “A tempo scaduto estate – speciale calciomercato“, trasmissione in onda sulle pagine social di Blunote, Paolo Tricoli, agente di Michele Vano, ha confermato l’interesse del Taranto per l’attaccante: “Vano piace al club rossoblu e al calciatore piace Taranto come destinazione. Sono arrivate diverse richieste, alcune già scartate, pertanto bisogna prendersi una pausa e valutare con molta attenzione“.