TARANTO – Marco Manetta, difesore centrale destro classe 1991, è un calciatore del Taranto. Nella passata stagione ha militato nella Vis Pesaro collezionando 18 presenze e una rete. In C ha indossato anche le maglie di Fermana, Cavese, Paganese e Matera. In D quelle di Messina, Potenza, Isola Liri, Olbia, Anziolavinio, Gaeta e Monterotondo. Dopo le visite mediche effettuate a Taranto, il calciatore si unirà al gruppo già a lavoro in quel di Sturno.

Definito con la Ternana anche il prestito di Leonardo Mazza, centrocampista centrale del 2000. Nato a Bologna il 27 settembre del 2000, è cresciuto nelle giovanili del club felsineo. Nel campionato 2020/21 prima esperienza tra i professionisti, in Serie C, a Mantova: 19 presenze e 1 assist. Poi il ritorno al Bologna e il passaggio alla Ternana. Anche Leonardo Mazza raggiungerà i suoi compagni nel ritiro di Sturno dopo le visite mediche.