17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Sergio Contessa (foto Todaro/AntennaSud)

Taranto, mercato: Sergio Contessa si candida per un nuovo ciclo

Fabrizio Caianiello 17 Agosto 2025
Dopo la difficile parentesi della passata stagione, segnata dall’esclusione del Taranto dal campionato di Serie C, Sergio Contessa è pronto a rimettersi in gioco con la maglia rossoblù.

Il difensore, 35 anni, originario di Francavilla Fontana, aveva iniziato il campionato 2024/2025 proprio a Taranto collezionando 14 presenze prima del trasferimento al Monopoli di Alberto Colombo, dove ha disputato altre 15 partite.

Ora, con una nuova società e un contesto completamente rinnovato, Contessa guarda di nuovo al club ionico con la volontà di dimostrare il proprio valore e riprendere il percorso interrotto.

Fabrizio Caianiello

