Taranto, mercato: Sergio Contessa si candida per un nuovo ciclo

Dopo la difficile parentesi della passata stagione, segnata dall’esclusione del Taranto dal campionato di Serie C, Sergio Contessa è pronto a rimettersi in gioco con la maglia rossoblù.
Il difensore, 35 anni, originario di Francavilla Fontana, aveva iniziato il campionato 2024/2025 proprio a Taranto collezionando 14 presenze prima del trasferimento al Monopoli di Alberto Colombo, dove ha disputato altre 15 partite.
Ora, con una nuova società e un contesto completamente rinnovato, Contessa guarda di nuovo al club ionico con la volontà di dimostrare il proprio valore e riprendere il percorso interrotto.
