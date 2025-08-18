Taranto, mercato: ore calde per il ritorno di Contessa

Il mercato del Taranto entra nel vivo e il direttore sportivo Riccardo Di Bari è al lavoro per consegnare a mister Ciro Danucci una squadra competitiva in vista del prossimo campionato di Eccellenza.
In queste ore si registra l’interesse per il ritorno di Sergio Contessa, esterno sinistro classe 1990 che nella scorsa stagione ha collezionato 14 presenze con il Taranto. Attualmente svincolato dopo la breve esperienza con il Monopoli, il 35enne sembrerebbe intenzionato ad accettare la sfida di scendere di categoria per vestire nuovamente la maglia rossoblù.
Le parti sembrano essere molto vicine e le prossime ore saranno fondamentali per capire se la trattativa potrebbe portare alla fumata bianca.
