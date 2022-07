Taranto: Mercato, nuova idea per il centrocampo

Con Alessandro Provenzano (1991) in stand by, nasce una nuova idea per il centrocampo. Il Taranto sta sondando Joseph Minala, centrocampista camerunense classe 1995, nell’ultima stagione 19 presenze e 3 reti con la maglia della Lucchese. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio di Claudio Lotito, vanta diversi campionati in Serie B con Latina, Bari e Salernitana. Ha anche 3 presenze in A con la Lazio. Per lui, prima della parentesi di Lucca, un’esperienza di due stagioni in Cina con il Quingdao Huanghai. Minala ha preso tempo per valutare la proposta del Taranto, dal momento che ha diverse richieste dalla Serie B, che è il suo primo obiettivo.