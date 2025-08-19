19 Agosto 2025

Luca De Simone

Taranto, mercato: nel mirino un portiere under del Foggia

Fabrizio Caianiello 19 Agosto 2025
Il mercato del Taranto non conosce sosta. Il diesse Riccardo Di Bari ha intavolato decine di trattative per allestire una rosa competitiva, che al momento ha, ufficialmente, solo quattro calciatori in rosa. Nelle ultime ore, il direttore sportivo rossoblu avrebbe messo nel mirino Luca De Simone, portiere classe 2006, quindi under, di proprietà del Foggia fino al giugno del 2006. L’affare potrebbe decollare nelle prossime ore.

