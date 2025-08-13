Taranto, mercato: nel mirino Domenico Santoro

Nuovo nome sul taccuino della SS. Taranto per rinforzare il reparto offensivo. Considerate le difficoltà nell’arrivare ad Andrea Saraniti, che il Brindisi non sembra intenzionato a cedere, il direttore sportivo Riccardo Di Bari ha spostato le attenzioni su Domenico Santoro, 30enne attaccante centrale attualmente al Gravina. Il giocatore era stato fortemente voluto a Brindisi da Ciro Danucci circa tre stagioni fa e il legame tecnico tra i due potrebbe favorire un nuovo approdo in rossoblù.

Parallelamente, la società continua tenere vive le piste che portano: a Michele Scaringella, 30enne ex Barletta, Jule Bernaola (centrocampista di 26 anni in forza al Brindisi); Crocefisso Cancelli (26, del Barletta); Gianmarco Chironi (27, portiere svincolato); Pasquale Maiorino (36, del Picerno); Antonio Caputo (33enne esterno sinistro svincolato dal Manfredonia); il ghanese Bright Christopher Addae (32. reduce dall’esperienza al Nardò); Tiziano Prinari (30, nell’ultima stagione in forza al Gallipoli).

