13 Agosto 2025

Taranto, mercato: nel mirino Domenico Santoro

Fabrizio Caianiello 13 Agosto 2025
Nuovo nome sul taccuino della SS. Taranto per rinforzare il reparto offensivo. Considerate le difficoltà nell’arrivare ad Andrea Saraniti, che il Brindisi non sembra intenzionato a cedere, il direttore sportivo Riccardo Di Bari ha spostato le attenzioni su Domenico Santoro, 30enne attaccante centrale attualmente al Gravina. Il giocatore era stato fortemente voluto a Brindisi da Ciro Danucci circa tre stagioni fa e il legame tecnico tra i due potrebbe favorire un nuovo approdo in rossoblù.

Parallelamente, la società continua tenere vive le piste che portano: a Michele Scaringella, 30enne ex Barletta, Jule  Bernaola (centrocampista di 26 anni in forza al Brindisi); Crocefisso Cancelli (26, del Barletta); Gianmarco Chironi (27, portiere svincolato); Pasquale Maiorino (36, del Picerno); Antonio Caputo (33enne esterno sinistro svincolato dal Manfredonia); il ghanese Bright Christopher Addae (32. reduce dall’esperienza al Nardò); Tiziano Prinari (30, nell’ultima stagione in forza al Gallipoli).

Fabrizio Caianiello

