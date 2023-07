Taranto: Mercato, Ivan De Santis a un passo

Rinforzo esperto per la difesa del Taranto. Il club rossoblu ha praticamente chiuso con Ivan De Santis, centrale sinistro classe 1997, nella passata stagione al Monopoli. Accordo si base biennale, si attende solo l’ufficialità. Per De Santis esperienze in Serie B con la Virtus Entella e l’Ascoli.

