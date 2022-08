Il Taranto rinforza l’attacco con l’ingaggio di Saveriano Infantino, classe 1986, nelle ultime tre stagioni alla Carrarese. Nato a Tricarico, provincia di Matera, muove i primi passi nell’Ariano Irpino, in D. Sempre in quarta serie esperienze con Ebolitana, Matera, Genzano, Acicatena e Bitonto. Esordio nel prof con il Barletta nella stagione 2009-2010. In C ha indossato le maglie di L’Aquila, Torres, Ischia, ancora Matera, Catanzaro, Teramo e Carrarese. Con i toscani, nell’ultimo campionato, solo 16 presenze, di cui 6 da titolare, e zero reti a causa di alcune incomprensioni con il club che lo hanno relegato ai margini del progetto. Il calciatore è a Taranto e nelle prossime ore si metterà a disposizione di Nello Di Costanzo.