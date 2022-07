Taranto: Mercato, in arrivo nuove ufficialità

Quella che conduce al ritiro di Sturno (20 luglio-5 agosto) sara una settimana ricca di ufficialità. Al Taranto non resta che formalizzare le trattative praticamente già chiuse. Come Antonio Russo, portiere classe 2000 di proprietà della Salernitana, ma nell’ultima stagione al Bisceglie. Andrà a completare il reparto con Alessio Martorel (2000) e Andrea Loliva (2000).

Attesa anche la firma di Alessandro Provenzano, centrocampista centrale classe 1991, reduce dall’esperienza di Catania. Nella serata di domenica 17 luglio, il calciatore, accompagnato dall’agente e fratello gemello Andrea, sarà in riva allo Jonio per sottoscrivere il biennale che lo legherà al club rossoblu. Firma e annuncio subito dopo le visite mediche, in programma nella mattinata di lunedì 18 luglio.

In dirittura d’arrivo anche Francesco Pio Petito, centrocampista centrale 2002 del Sorrento, mentre si tratta con Joseph Minala. Il camerunense, classe 1996, nell’ultima stagione alla Lucchese, sta valutando la proposta del club rossoblu. Matias Antonini, difensore centrale brasiliano 1998, dovrebbe firmare direttamente nel ritiro di Sturno.