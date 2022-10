Il Taranto ha ufficializzato il tesseramento di Giovanni Formiconi, esterno di difesa nato Genova il 14 dicembre 1989. All’occorrenza anche esterno alto, Formiconi vanta una lunga esperienza in Serie C, categoria in cui milita ininterrottamente dalla stagione 2013/14 vestendo le maglie di Grosseto, Cremonese, Bassano, Pordenone, Triestina e Gubbio, sua ultima esperienza professionale nelle ultime due stagioni sportive. Per lui anche due stagioni consecutive in Serie B sempre con la maglia del Grosseto. Benvenuto Giovanni!