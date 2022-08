Carlos Jatoba è un calciatore del Taranto. Manca solo l’ufficialità, ma il centrocampista brasiliano classe 1995 ha già firmato il contratto che lo lega al club rossoblu per una stagione. Sarà ufficializzato non appena la documentazione necessaria per il suo trasferimento in Italia sarà completata. In ogni caso, Jatoba si allena regolarmente allo “Iacovone” agli ordini di Nello Di Costanzo, dopo effettuato l’intero ritiro di Sturno. (Foto Max Todaro)