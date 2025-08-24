24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, mercato caldo: si punta forte su Nicola Citro

Anthony Carrano 24 Agosto 2025
centered image

Il Taranto fa sul serio sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e puntare alle zone alte del campionato di Eccellenza. Dopo il prossimo arrivo di Jallow, il direttore sportivo Riccardo Di Bari sarebbe vicino a chiudere un accordo per portare in rossoblù Nicola Citro.

Classe 1989, l’attaccante vanta una carriera di livello, con presenze in Serie B, Serie C e D . Nel suo curriculum spiccano le maglie di Bari, Trapani e Frosinone, tra le altre.

Nella scorsa stagione Citro ha diviso l’annata tra Matera e Brindisi, prima di fermarsi a causa di un infortunio al ginocchio. Lo scorso 7 maggio è stato infatti sottoposto a un intervento al menisco e al legamento crociato anteriore.

Le sue condizioni fisiche restano quindi da valutare, ma il possibile arrivo dell’attaccante campano rappresenterebbe un colpo di spessore per il Taranto, deciso a rinforzarsi in vista della nuova stagione.

About Author

Anthony Carrano

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Heraclea, Puntoriere: “Siamo una squadra ambiziosa e competitiva”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Russo: “Emozionante segnare allo Zaccheria”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Manfredonia, Pezzella: “Non meritavamo la sconfitta”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Farina: “I miei ragazzi sono stati incredibili”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

🔴 Serie C/C, 1a Giornata: i risultati in diretta

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, Tribunale di Milano rinvia al 9 ottobre udienza sull’inibitoria

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Massafra, torna il Festival internazionale della Fisarmonica

24 Agosto 2025 Redazione

Heraclea, Puntoriere: “Siamo una squadra ambiziosa e competitiva”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Russo: “Emozionante segnare allo Zaccheria”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri