Taranto, mercato: accordo a un passo con Talla Souare

Talla Souare, esterno destro offensivo classe 1997, è a un passo dal Taranto. Il calciatore, svincolato, dovrebbe essere in città la prossima settimana per la firma e unirsi ai compagni che stanno lavorando, agli ordini di Danucci, al Rizzo di San Giorgio Jonico. Nato a Dakar (Senagal) il 18 novembre del 1997, in Italia ha indossato le maglie di Troina, Potenza, Siracusa, Union Feltre, Acireale, Licata e Gavorrano tra Serie C e D.
potrebbe interessarti anche
Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società
Bari, stop per l’attaccante Gytkjaer: la nota del club
Nikola Krstovic e l’Atalanta mai stati così vicini: operazione ai dettagli
Potenza, dal Pescara arriva il terzino Marco Balzano
Eccellenza e Promozione 2025/26: il CR Puglia ufficializza i gironi
Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: ammende per Foggia e Monopoli