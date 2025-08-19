19 Agosto 2025

Talla Souare

Taranto, mercato: accordo a un passo con Talla Souare

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
Talla Souare, esterno destro offensivo classe 1997, è a un passo dal Taranto. Il calciatore, svincolato, dovrebbe essere in città la prossima settimana per la firma e unirsi ai compagni che stanno lavorando, agli ordini di Danucci, al Rizzo di San Giorgio Jonico. Nato a Dakar (Senagal) il 18 novembre del 1997, in Italia ha indossato le maglie di Troina, Potenza, Siracusa, Union Feltre, Acireale, Licata e Gavorrano tra Serie C e D.

