Taranto, Melucci si tira fuori dai Giochi. Sconcertato Ferrarese

TARANTO – Melucci, accigliato, corre via senza rilasciare dichiarazioni. E’ la conferma della clamorosa rottura. Il sindaco ha rinunciato ad ogni competenza del Comune sui giochi del Mediterraneo di fronte ad un esterrefatto commissario Ferrarese .

il primo cittadino di Taranto non ha voluto sentire ragioni: il confronto tra le parti alla Cittadella delle Imprese, che negli intendimenti della struttura commissariale doveva servire a trovare una ricomposizione tra le parti è finita con l’abbandono da parte del Comune dopo il commissariamento subito per i ritardi sul progetto dei campi Magna Grecia.

Melucci dice stop ad essere soggetto attuatore, anche dei piccoli progetti rimasti come PalaMazzola, campo di Talsano e villa peri Pato. Toni aspri quelli del sindaco – ha ammesso il commissario Ferrarese che si augura comunque che possa aprirsi la strada di un ripensamento all’ultimo momento.

Altrimenti il commissario andrà avanti prendendo direttamente in carico tutti i progetti: e il Comune di Taranto, quello che da il nome alla competizione, sarebbe l’unico a restare completamente fuori dai giochi.

“Sono molto dispiaciuto per la posizione assunta dal Sindaco Melucci: auspicavo che fosse ripristinato un clima di collaborazione istituzionale, da me sempre sostenuto, per realizzare tutte le opere finanziate, con la collaborazione e senso di responsabilità dovuti da ognuna delle parti coinvolte”: lo ha dichiarato il commissario straordinario ai Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, al termine del tavolo convocato presso la Struttura commissariale per la disamina congiunta dello stato di attuazione delle opere per cui il Comune di Taranto è soggetto attuatore: Campo Scuola Salinella, PalaMazzola, Campo comunale Talsano, Giardini Peripato, Parco urbano sportivo.

Al termine del confronto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha comunicato al Commissario Straordinario che il Comune non proseguirà nell’attuazione delle sei opere, fondamentali per la realizzazione dell’evento.

“Appreso, con rammarico, della decisione del sindaco – aggiunge il commissario Ferrarese – assumerò tutti i provvedimenti necessari affinché possano, comunque, realizzarsi nei tempi previsti e nel migliore dei modi i XX Giochi del Mediterraneo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author