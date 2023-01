Taranto: Melucci fa fuori il M5S dalla maggioranza

“Serve più dialogo diretto e meno interviste che smentiscono il nostro programma e la nostra storia politica”. Dichiara in una nota Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, evidenziando uno strappo in maggioranza con il M5S.

“Esprimere opinioni che contrastano con il lavoro duro e faticoso che stiamo compiendo sin dal 2017 verso l’accordo di programma per l’ex Ilva che, finalmente, il Governo ha deciso di voler adottare, crea disorientamento tra le forze di maggioranza. Siamo aperti al dialogo su tutti i temi e ci auguriamo che al più presto ci possa essere un chiarimento definitivo”, continua Melucci.

“Nonostante i tanti tentativi di mediazione su altri argomenti, ho sentito il dovere di essere chiaro sulla questione che più di ogni altra ha segnato la storia recente della città. L’intervista di Francesco Nevoli mette a rischio la tenuta dell’intera maggioranza che, invece, in maniera compatta, sta lottando ogni giorno per difendere i diritti della nostra comunità”, spiega il sindaco di Taranto.

“Per tutti questi motivi ho proceduto con un atto netto alla revoca dell’incarico all’attuale assessore alla Pubblica Istruzione Maria Luppino, espressione in giunta del M5s. Ma rimango in attesa di un segno che ci consenta di proseguire insieme e sono pronto a lavorare con animo sereno in questa direzione”, sottolinea ancora Melucci.

“Ho chiesto in questo senso al presidente della Regione Michele Emiliano di promuovere a brevissimo un incontro con il M5s per affrontare tutte le questioni che hanno determinato la mia decisione odierna. Dobbiamo chiarire la linea politica comune sull’ex Ilva con tutti i livelli cittadini, regionali e nazionali”, conclude Rinaldo Melucci.

