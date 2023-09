Taranto: Melucci chiude lo Iacovone, Brindisi-Catania verso rinvio

All’indomani del doppio incendio divampato all’interno dello stadio Erasmo Iacovone (domenica sera dopo il derby col Foggia e nella mattinata di martedì 5 settembre), Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha chiuso temporaneamente l’impianto del rione Salinella dopo “la giusta interdizione disposta con dal Comando Vigili del Fuoco di Taranto a tutela dell’incolumità pubblica e privata. Verrà garantita la prevista manutenzione del manto erboso per evitare d’anni ulteriori, oltre a quelli della struttura derivati dagli incendi”, si legge in una delibera diramata dal Comune di Taranto. Pertanto, appare alquanto improbabile che la partita Brindisi-Catania, in programma alle 20.45 di domenica 10 settembre proprio allo Iacovone, si possa disputare regolarmente: si va quindi verso un rinvio del match a data da destinarsi.

