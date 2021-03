Arresti domiciliari per sei persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alle truffe per le forniture di dispositivi di protezione individuale nei confronti della Protezione civile del Lazio e di altre imprese, al riciclaggio e all’autoriciclaggio. La Guardia di Finanza di Taranto ha anche sottoposto a sequestro preventivo il provento illecito, pari a circa 4 milioni di euro.