Taranto: Mastromonaco, ‘Francavilla in crisi, ma sempre forte’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Autore dell’assist per il gol vittoria di Diaby con la Viterbese, Gianluca Mastromonaco è intervenuto nel corso della trasmissione Rossoblù in onda su Antenna Sud Extra. “Nell’ultimo match ho iniziato nel ruolo di mezz’ala, mentre nella ripresa Capuano mi ha schierato sulla fascia. Sono molto contento per il gol di Diaby, ha vissuto momenti particolari e questa rete può dargli più gioia per il prosieguo del campionato. Inoltre, il rigore non fischiato su Ferrara è alquanto evidente: il giocatore è in area, anticipa l’avversario e viene steso da quest’ultimo. Sono molto felice anche per la prestazione di Loliva, è un grande amico e si è sempre allenato al massimo nonostante non giocasse da due anni. Non è facile sostituire un portiere come Vannucchi ma si è fatto trovare pronto e si merita tante soddisfazioni. Il gol di Antonini? Dedichiamo tanto tempo ai calci piazzati, il mister cura ogni minimo dettaglio. Antonini è un ottimo professionista, sta disputando delle prestazioni importantissime ed è un valore aggiunto”.

In merito alla classifica dei rossoblù, Mastromonaco ha dichiarato: “Quest’anno, le squadre che lottano per la salvezza si sono rafforzate. La classifica è molto corta, tralasciando il percorso delle prime tre squadre. Questo momento della stagione è abbastanza delicato, dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo”.

All’orizzonte, per la squadra di Capuano c’è il delicato match con la Virtus Francavilla: “È pur sempre un derby” ha ammesso l’esterno: “La Virtus è una squadra forte, con giocatori importanti e, nonostante stia passando un momento negativo, non dobbiamo sottovalutarla. Giocheremo in un campo caloroso e difficile, è un loro punto di forza ma dobbiamo sfruttare il nostro periodo positivo. Il calendario ci prospetta diverse gare difficili ma prepariamo ogni partita allo stesso modo, cercando di fare punti. Le critiche? I tifosi sono liberi di esprimere i loro pareri, nei limiti del rispetto. Anche un giocatore deve mettere in tasca gli aspetti positivi e negativi di questo lavoro”. (Foto Walter Nobile / Taranto FC)